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    Самолет летевший из Еревана в Минводы подал сигнал бедствия

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 15:36
    Самолет летевший из Еревана в Минводы подал сигнал бедствия

    Самолет следовавший в Минеральные Воды из Еревана был вынужден вернуться в армянскую столицу после подачи сигнала бедствия.

    Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

    Причины подачи сигнала бедствия не раскрываются.

    Сигнал бедствия Армения
    İrəvandan Minvodıya uçan təyyarə qəza siqnalı verib
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