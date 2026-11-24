WP: FTB rəhbərinin müavini istefa verəcək
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 05:06
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ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) direktorunun birinci müavini Kristofer Raya dekabrda istefa vermək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" (WP) qəzeti məlumat yayıb.
Qəzetin mənbələrinin məlumatına görə, yanvar ayında vəzifəsinin icrasına başlayan Raya dekabrda istefaya getmək niyyətindədir.
Nəşrin qiymətləndirməsinə görə, bu, Donald Trampın ikinci prezidentlik müddəti ərzində dəfələrlə kadr dəyişikliklərinin baş verdiyi FTB-də qeyri-müəyyənliyi dərinləşdirə bilər.
Nəşr dəqiqləşdirib ki, FTB rəhbərinin birinci müavini büronun gündəlik fəaliyyətinə cavabdehdir. Hazırda FTB-nin direktoru Keş Pateldir.
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