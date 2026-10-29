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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Könül Əliyeva "Böyük Dəbilqə" yarışında qızıl medal qazanan ilk azərbaycanlı qadın cüdoçu olub

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 18:41
    Könül Əliyeva Böyük Dəbilqə yarışında qızıl medal qazanan ilk azərbaycanlı qadın cüdoçu olub

    Azərbaycanın qadın cüdoçusu Könül Əliyeva (48 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, finalda türkiyəli Merve Azak ilə qarşılaşan idmançı rəqibinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.

    Bununla Könül Əliyeva "Böyük Dəbilqə" yarışında çempionluq qazanan ilk azərbaycanlı qadın cüdoçu kimi tarixə düşüb.

    Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" turniri oktyabrın 31-də başa çatacaq.

    Könül Əliyeva Böyük Dəbilqə turniri Azərbaycan cüdo millisi
    Кёнуль Алиева принесла Азербайджану историческое золото на турнире "Большой шлем"
    Konul Aliyeva becomes first Azerbaijani woman to win judo Grand Slam gold
    MiniBoss
    MiniBoss

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