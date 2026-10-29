Кёнуль Алиева принесла Азербайджану историческое золото на турнире "Большой шлем"

Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева (48 кг) завоевала золотую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.

Как передает Report, в финале спортсменка встретилась с турчанкой Мерве Азак и, одолев соперницу, поднялась на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, Кёнуль Алиева вошла в историю как первая азербайджанская женщина, ставшая чемпионкой на турнире по дзюдо "Большой шлем".

Отметим, что турнир завершится 31 октября.