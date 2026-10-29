Кёнуль Алиева принесла Азербайджану историческое золото на турнире "Большой шлем"
Индивидуальные
- 29 октября, 2026
- 19:09
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева (48 кг) завоевала золотую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.
Как передает Report, в финале спортсменка встретилась с турчанкой Мерве Азак и, одолев соперницу, поднялась на высшую ступень пьедестала.
Таким образом, Кёнуль Алиева вошла в историю как первая азербайджанская женщина, ставшая чемпионкой на турнире по дзюдо "Большой шлем".
Отметим, что турнир завершится 31 октября.
Könül Əliyeva "Böyük Dəbilqə" yarışında qızıl medal qazanan ilk azərbaycanlı qadın cüdoçu olub
Konul Aliyeva becomes first Azerbaijani woman to win judo Grand Slam gold
Последние новости
20:08
Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабряДругие страны
19:58
Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев взял бронзу Большого шлема в ОАЭИндивидуальные
19:56
Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружияДругие страны
19:42
Такаити: Япония начиная с декабря постепенно сократит субсидии на бензинДругие страны
19:32
ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на минеВ регионе
19:31
АПБА: Факт пищевого отравления в джейранбатанской школе не подтвердился - Обновлено-2Происшествия
19:23
В Греции ожидаются перебои в работе паромных перевозок из-за забастовкиДругие страны
19:22
Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газаЭнергетика
19:18
Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм