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    Кёнуль Алиева принесла Азербайджану историческое золото на турнире "Большой шлем"

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 19:09
    Кёнуль Алиева принесла Азербайджану историческое золото на турнире Большой шлем

    Азербайджанская дзюдоистка Кёнуль Алиева (48 кг) завоевала золотую медаль на турнире "Большой шлем" в Абу-Даби.

    Как передает Report, в финале спортсменка встретилась с турчанкой Мерве Азак и, одолев соперницу, поднялась на высшую ступень пьедестала.

    Таким образом, Кёнуль Алиева вошла в историю как первая азербайджанская женщина, ставшая чемпионкой на турнире по дзюдо "Большой шлем".

    Отметим, что турнир завершится 31 октября.

    Кенуль Алиева Большой шлем по дзюдо
    Könül Əliyeva "Böyük Dəbilqə" yarışında qızıl medal qazanan ilk azərbaycanlı qadın cüdoçu olub
    Konul Aliyeva becomes first Azerbaijani woman to win judo Grand Slam gold
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