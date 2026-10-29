"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 29 oktyabr, 2026
- 18:56
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Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev (60 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, finalda Tacikistanı təmsil edən Loiq Kudbudinovla qarşılaşan idmançı rəqibinə qabil gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl qadın cüdoçularımızdan Könül Əliyeva (48 kq) qızıl medal qazanıb.
Дзюдоист Балабей Агаев взял золото Большого шлема в ОАЭ
Azerbaijan's Balabay Aghayev claims judo gold in Abu Dhabi
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