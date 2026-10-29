İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 18:56
    Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev qızıl medal qazanıb

    Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev (60 kq) Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində qızıl medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, finalda Tacikistanı təmsil edən Loiq Kudbudinovla qarşılaşan idmançı rəqibinə qabil gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl qadın cüdoçularımızdan Könül Əliyeva (48 kq) qızıl medal qazanıb.

    Böyük Dəbilqə turniri Balabəy Ağayev
    Дзюдоист Балабей Агаев взял золото Большого шлема в ОАЭ
    Azerbaijan's Balabay Aghayev claims judo gold in Abu Dhabi
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:11
    "Reuters": 100-dən çox limanın işçiləri silah tədarükünə qarşı çıxacaqlar
    İnfrastruktur
    20:01
    Takaiçi: Yaponiya benzin subsidiyalarını azaldacaq
    Digər ölkələr
    19:58
    Yunanıstanda bərə daşımalarında ciddi fasilələr gözlənilir
    Digər ölkələr
    19:54
    SEPAH: Hörmüzdə vurulan ABŞ dronlarının sayı 68-ə çatıb
    Region
    19:49
    Azərbaycan cüdoçusu Rəşad Yelkiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medala sahib çıxıb
    Fərdi
    19:32
    IRIB: İran Cey Di Vensin məktubuna cavab verməyib
    Region
    19:23
    AQTA: Ceyranbatanda məktəbdə qida zəhərlənməsi faktı təsdiqini tapmayıb - Yenilənib-2
    Hadisə
    19:18
    İran HDQ: Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşüb
    Region
    19:08
    Bülletenlərin 97,3 %-nin sayılmasından sonra Netanyahu seçkilərdə liderliyini qoruyur
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti