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    Дзюдоист Балабей Агаев взял золото Большого шлема в ОАЭ

    Индивидуальные
    • 29 октября, 2026
    • 19:11
    Дзюдоист Балабей Агаев взял золото Большого шлема в ОАЭ

    Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, в финале спортсмен одолел представителя Таджикистана Лоига Кудбудинова.

    Отметим, что ранее золотую медаль завоевала Кёнюль Алиева (48 кг), став первой представительницей Азербайджана, завоевавшей золото по дзюдо среди женщин на вышеупомянутом турнире.

    Балабей Агаев Золотая медаль Большой шлем по дзюдо
    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev qızıl medal qazanıb
    Azerbaijan's Balabay Aghayev claims judo gold in Abu Dhabi
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