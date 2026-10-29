Sabah Bakının iki rayonunda qaz verilişində fasilə yaranacaq
Energetika
- 29 oktyabr, 2026
- 19:04
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Oktyabrın 30-da Bakı şəhərinin Xətai və Suraxanı rayonlarının bir sıra küçələrində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
"Magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar oktyabrın 30-u saat 10:00-dan təmir işləri başa çatanadək Xətai və Suraxanı rayonlarının müəyyən küçələrinin qaz təminatında qısamüddətli fasilə baş verəcək", - məlumatda bildirilir.
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