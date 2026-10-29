Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газа
Энергетика
- 29 октября, 2026
- 19:22
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Завтра на ряде улиц Хатаинского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.
Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".
Подача газа будет ограничена в этих районах в связи с ремонтными работами 30 октября с 10:00 и до их завершения.
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