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    Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 19:22
    Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газа

    Завтра на ряде улиц Хатаинского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

    Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

    Подача газа будет ограничена в этих районах в связи с ремонтными работами 30 октября с 10:00 и до их завершения.

    ПО Азеригаз Хатаинский район Сураханский район Баку Перебои в газоснабжении
    Sabah Bakının iki rayonunda qaz verilişində fasilə yaranacaq
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