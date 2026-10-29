Завтра в Сураханском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газа

Завтра на ряде улиц Хатаинского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

Подача газа будет ограничена в этих районах в связи с ремонтными работами 30 октября с 10:00 и до их завершения.