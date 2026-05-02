Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

В 16:00 на Евлахском городском стадионе "Сумгайыт" примет "Кяпяз". Представитель "города молодежи" занимает седьмое место с 38 очками, а гянджинский клуб - десятое с 21 очком.

В 18:30 "Араз-Нахчыван" сыграет с "Имишли" на SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте. Представитель "Нахчывана" занимает шестое место с 40 очками, а гости - девятое с 29 очками.

Тур завершится 4 мая.