    Azərbaycan Premyer Liqasında XXX tura bu gün start veriləcək

    Futbol
    • 02 may, 2026
    • 09:00
    Misli Premyer Liqasında XXX tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    İlk olaraq "Sumqayıt" "Kəpəz"in qonağı olacaq. Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 16:00-da start götürəcək. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 38 xalla yeddinci, Gəncə klubu 21 xalla onuncu pillədə qərarlaşıb.

    Saat 18:30-da "Araz-Naxçıvan" və "İmişli" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Görüş Sumqayıtdakı "SOCAR Polymer Arena"da baş tutacaq. Naxçıvan təmsilçisi 40 xalla altıncı, qonaqlar 29 xalla doqquzuncu sıradadır.

    Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası XXX tur Kəpəz FK İmişli FK Sumqayıt FK Araz-Naxçıvan FK
    Сегодня стартует XXX тур Премьер-лиги Азербайджана

