Azərbaycan Premyer Liqasında XXX tura bu gün start veriləcək
Futbol
- 02 may, 2026
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XXX tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki matç keçiriləcək.
İlk olaraq "Sumqayıt" "Kəpəz"in qonağı olacaq. Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 16:00-da start götürəcək. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 38 xalla yeddinci, Gəncə klubu 21 xalla onuncu pillədə qərarlaşıb.
Saat 18:30-da "Araz-Naxçıvan" və "İmişli" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Görüş Sumqayıtdakı "SOCAR Polymer Arena"da baş tutacaq. Naxçıvan təmsilçisi 40 xalla altıncı, qonaqlar 29 xalla doqquzuncu sıradadır.
Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq.
