Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша
- 05 мая, 2026
- 11:36
В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных мероприятий сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) выявили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию гашиша.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Астара" транспортное средство, перевозившее арбузы, было досмотрено с помощью стационарной рентгеновской установки. Из-за выявленных в грузе подозрительных контуров транспортное средство было направлено на дополнительный досмотр.
В ходе проверки с использованием служебной собаки кинологической службы в грузе с арбузами были обнаружены скрытые от таможенного контроля 304 свертка, содержащие особо крупную партию гашиша общим весом 31 кг 500,907 г.
По факту проводится расследование.