    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных мероприятий сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) выявили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию гашиша.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Астара" транспортное средство, перевозившее арбузы, было досмотрено с помощью стационарной рентгеновской установки. Из-за выявленных в грузе подозрительных контуров транспортное средство было направлено на дополнительный досмотр.

    В ходе проверки с использованием служебной собаки кинологической службы в грузе с арбузами были обнаружены скрытые от таможенного контроля 304 свертка, содержащие особо крупную партию гашиша общим весом 31 кг 500,907 г.

    По факту проводится расследование.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Контрабанда наркотиков
    "Qarpız" yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

