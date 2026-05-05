Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных мероприятий сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) выявили и изъяли из незаконного оборота особо крупную партию гашиша.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на таможенном посту "Астара" транспортное средство, перевозившее арбузы, было досмотрено с помощью стационарной рентгеновской установки. Из-за выявленных в грузе подозрительных контуров транспортное средство было направлено на дополнительный досмотр.

В ходе проверки с использованием служебной собаки кинологической службы в грузе с арбузами были обнаружены скрытые от таможенного контроля 304 свертка, содержащие особо крупную партию гашиша общим весом 31 кг 500,907 г.

По факту проводится расследование.