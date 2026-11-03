WSJ: США нанесли удар по иранскому острову Кешм

Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом изданию сообщили американские должностные лица.

По их словам, на протяжении последних нескольких недель США проводят ограниченные удары по территории Ирана. Некоторые представители американской администрации характеризуют эти действия как оборонительные, направленные на предотвращение возможных атак на торговые суда в Ормузском проливе.

Отмечается, что Вашингтон намеренно не предает огласке информацию об этих операциях, чтобы не создавать впечатление о намерении возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.

На острове Кешм расположены подземный ракетный комплекс и военно-морская база. Ранее этот район уже подвергался американским ударам.