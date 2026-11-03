США обсудят с союзниками гарантии безопасности для Украины

Американские переговорщики на этой неделе проведут в Брюсселе консультации с представителями Великобритании, Германии, Франции, Евросоюза и НАТО по вопросам гарантий безопасности для Украины и послевоенного устройства Европы.

Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.

"На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Великобритании, Германии, Франции, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности в Европе, а также экономические возможности для содействия восстановлению Украины", - написал он.

Уиткофф выразил надежду на дальнейшее продвижение переговорного процесса с учетом результатов предыдущих встреч.

"Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для продвижения к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность будущих поколений", - добавил спецпосланник.