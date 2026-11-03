Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    США обсудят с союзниками гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 04:45
    США обсудят с союзниками гарантии безопасности для Украины

    Американские переговорщики на этой неделе проведут в Брюсселе консультации с представителями Великобритании, Германии, Франции, Евросоюза и НАТО по вопросам гарантий безопасности для Украины и послевоенного устройства Европы.

    Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в социальной сети X.

    "На этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Великобритании, Германии, Франции, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности в Европе, а также экономические возможности для содействия восстановлению Украины", - написал он.

    Уиткофф выразил надежду на дальнейшее продвижение переговорного процесса с учетом результатов предыдущих встреч.

    "Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для продвижения к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность будущих поколений", - добавил спецпосланник.

    Европейский союз (ЕС) Североатлантический альянс (НАТО) Стив Уиткофф Борьба с терроризмом
    Brüsseldə Avropanın müharibədən sonrakı quruluşuna dair məsləhətləşmələr aparılacaq
    US to discuss European security architecture, guarantees for Kyiv with allies - Witkoff
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    05:54
    КНДР испытала новейший комплекс противовоздушной обороны
    Другие страны
    05:21
    Цена золота превысила $4 100 впервые с 22 октября
    Финансы
    05:00
    WSJ: Поражение республиканцев обострило споры о войне с Ираном
    Другие страны
    04:26
    Полиция Берлина начала расследование обстоятельств смерти министра экономики Баварии
    Другие страны
    04:04
    Хаким Джеффрис выдвинул свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США
    Другие страны
    03:36
    Тренер "Викинга" назвал победу над "Сабахом" исторической
    Футбол
    03:10
    Джаред Кушнер заявил о работе США над новой архитектурой безопасности в Европе
    Другие страны
    02:57
    Главный тренер "Сабаха" прокомментировал поражение от "Викинга"
    Футбол
    02:41
    Во Франции для обеспечения безопасности протестов мобилизуют 70 тыс. силовиков
    Другие страны
    Лента новостей