İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Brüsseldə Avropanın müharibədən sonrakı quruluşuna dair məsləhətləşmələr aparılacaq

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2026
    • 04:50
    Brüsseldə Avropanın müharibədən sonrakı quruluşuna dair məsləhətləşmələr aparılacaq

    Bu həftə amerikalı müzakirəçilər Brüsseldə Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Avropa İttifaqı (Aİ) və NATO nümayəndələri ilə Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri və Avropanın müharibədən sonrakı quruluşuna dair məsləhətləşmələr aparacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Bu həftə amerikalı müzakirəçilər Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini, Avropada müharibədən sonrakı təhlükəsizlik arxitekturasını, eləcə də Ukraynanın bərpasına kömək etmək üçün iqtisadi imkanları müzakirə etmək məqsədilə Brüsseldə Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Aİ və NATO nümayəndələri ilə görüşəcəklər", - o yazıb.

    Uitkoff əvvəlki görüşlərin nəticələrini nəzərə alaraq danışıqlar prosesinin daha da irəliləyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    "Biz gələcək nəsillərin uzunmüddətli təhlükəsizliyini təmin edəcək hərtərəfli və möhkəm sülh sazişinə doğru irəliləmək üçün Kiyev, Oslo və Sankt-Peterburqda əldə edilmiş uğurları inkişaf etdirməyə ümid edirik", - xüsusi elçi əlavə edib.

    Stiv Uitkoff Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Avropa İttifaqı (Aİ) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    США обсудят с союзниками гарантии безопасности для Украины
    US to discuss European security architecture, guarantees for Kyiv with allies - Witkoff
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:41
    Qızılın qiyməti 4 100 dolları ötüb
    Maliyyə
    05:27
    Tramp administrasiyasında İrana qarşı növbəti addımlarla bağlı fikir ayrılığı yaranıb
    Digər ölkələr
    04:44
    Berlin polisi Bavariyanın iqtisadiyyat nazirinin ölümünü təsdiqləyib
    Digər ölkələr
    04:10
    Hakim Cefris ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb
    Digər ölkələr
    03:54
    İsveçrə Rusiyaya və Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    03:22
    Kuşner: Tramp administrasiyası Avropada təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılması üzərində işləyir
    Digər ölkələr
    02:59
    "Vikinq"in baş məşqçisi Aarsheym: "Futbolçularım adlarını klubun tarixinə yazdırdılar"
    Futbol
    02:48
    Valdas Dambrauskas: "Norveçə çox yaxşı səviyyədə hazırlaşaraq gəlmişdik"
    Futbol
    02:47
    Fransada aksiyaların təhlükəsizliyini 70 min hüquq-mühafizə əməkdaşı təmin edəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti