В результате ДТП в Турции погибли два человека, 12 пострадали
- 03 ноября, 2026
- 04:11
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В турецком городе Диярбакыр в результате столкновения грузовика с легким коммерческим автомобилем погибли два человека, еще 12 получили травмы.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла в районе Баглар на участке автодороги Диярбакыр - Мардин, вблизи развязки Оглаклы.
Грузовик, перевозивший газовые баллоны, столкнулся с легким коммерческим автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, 12 пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Личности водителей и регистрационные номера автомобилей пока не установлены.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии. Пострадавших доставили в больницы города.
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