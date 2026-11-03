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    В результате ДТП в Турции погибли два человека, 12 пострадали

    В регионе
    • 03 ноября, 2026
    • 04:11
    В результате ДТП в Турции погибли два человека, 12 пострадали

    В турецком городе Диярбакыр в результате столкновения грузовика с легким коммерческим автомобилем погибли два человека, еще 12 получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, авария произошла в районе Баглар на участке автодороги Диярбакыр - Мардин, вблизи развязки Оглаклы.

    Грузовик, перевозивший газовые баллоны, столкнулся с легким коммерческим автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, 12 пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Личности водителей и регистрационные номера автомобилей пока не установлены.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии. Пострадавших доставили в больницы города.

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    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Diyarbəkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb
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