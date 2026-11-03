İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Diyarbəkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Region
    • 03 noyabr, 2026
    • 03:43
    Diyarbəkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Diyarbəkir şəhərinin Bağlar rayonunda yük maşını ilə yüngül kommersiya avtomobilinin toqquşması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, sürücülərinin şəxsiyyəti hələ müəyyənləşdirilməyib.

    Nömrə nişanları da məlum olmayan qaz balonları olan yük maşını ilə yüngül kommersiya avtomobili Diyarbəkir-Mardin avtomobil yolunun Oğlaqlı qovşağı ərazisində toqquşub. Qəzada 2 nəfər ölüb, 2-si ağır olmaqla, 12 nəfər yaralanıb.

    Məlumat əsasında əraziyə təcili tibbi yardım və jandarm qrupları cəlb edilib. Xəsarət alanlar şəhərdəki xəstəxanalara çatdırılıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Xəsarət alan Diyarbəkir
    В результате ДТП в Турции погибли два человека, 12 пострадали
    44 filmi
    44 filmi

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