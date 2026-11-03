Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Уиткофф назвал даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 03:53
    Уиткофф назвал даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

    Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.

    "Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби 10–11 ноября, продвигая усилия президента Трампа по завершению войны", - написал он.

    По словам Уиткоффа, основное внимание на встрече будет уделено договоренностям о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарным инициативам и дальнейшим шагам к мирному урегулированию.

    Стив Уиткофф Российско-украинский конфликт
    Uitkoff Rusiya, ABŞ və Ukraynanın Əbu-Dabi görüşünün tarixini açıqlayıb
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