Уиткофф назвал даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
- 03 ноября, 2026
- 03:53
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Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.
"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби 10–11 ноября, продвигая усилия президента Трампа по завершению войны", - написал он.
По словам Уиткоффа, основное внимание на встрече будет уделено договоренностям о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарным инициативам и дальнейшим шагам к мирному урегулированию.
The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace. Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction. We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026