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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Bloomberg: США потребуют от НАТО больше средств на оружие для Украины

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 03:37
    Bloomberg: США потребуют от НАТО больше средств на оружие для Украины

    Соединенные Штаты планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить взносы в программу PURL, предусматривающую закупку американского вооружения для Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    По информации агентства, Вашингтон может выступить с соответствующим запросом уже в ноябре.

    Точная сумма дополнительного финансирования пока неизвестна. При этом разница между стоимостью вооружений, уже одобренных к продаже, и объемом поступивших средств составляет около $2 млрд.

    Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) предусматривает закупку американских вооружений для Украины за счет средств союзников по НАТО и других партнеров. Поставки координирует Североатлантический альянс.

    Североатлантический альянс (НАТО) Программа PURL Российско-украинский конфликт
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