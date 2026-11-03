Bloomberg: США потребуют от НАТО больше средств на оружие для Украины

Соединенные Штаты планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить взносы в программу PURL, предусматривающую закупку американского вооружения для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, Вашингтон может выступить с соответствующим запросом уже в ноябре.

Точная сумма дополнительного финансирования пока неизвестна. При этом разница между стоимостью вооружений, уже одобренных к продаже, и объемом поступивших средств составляет около $2 млрд.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) предусматривает закупку американских вооружений для Украины за счет средств союзников по НАТО и других партнеров. Поставки координирует Североатлантический альянс.