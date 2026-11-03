Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золото юношеской Олимпиады, вернулся в Баку

    Индивидуальные
    • 03 ноября, 2026
    • 03:19
    Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золото юношеской Олимпиады, вернулся в Баку

    Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов, завоевавший первую золотую медаль для страны на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре, вернулся в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмена и его тренера Эмина Искендерова в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители спортивной общественности, федерации, СМИ, а также родные и близкие.

    Напомним, что Талыбов, выступавший в весовой категории до 55 кг, в финале победил хорватского дзюдоиста Зворца Йону и принес сборной Азербайджана первое золото "Дакар-2026".

    Начав выступление с четвертьфинала, азербайджанский дзюдоист последовательно одержал победы над Ибрагимом Муссой из Центральноафриканской Республики и Муратцем Хебахом из Саудовской Аравии, после чего выиграл финальный поединок.

    Азербайджанские дзюдоисты Международный аэропорт Гейдар Алиев
    Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın ilk qızıl medalçısı Bakıya qayıdıb
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