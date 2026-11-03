Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золото юношеской Олимпиады, вернулся в Баку

Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов, завоевавший первую золотую медаль для страны на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре, вернулся в Баку.

Как сообщает Report, спортсмена и его тренера Эмина Искендерова в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители спортивной общественности, федерации, СМИ, а также родные и близкие.

Напомним, что Талыбов, выступавший в весовой категории до 55 кг, в финале победил хорватского дзюдоиста Зворца Йону и принес сборной Азербайджана первое золото "Дакар-2026".

Начав выступление с четвертьфинала, азербайджанский дзюдоист последовательно одержал победы над Ибрагимом Муссой из Центральноафриканской Республики и Муратцем Хебахом из Саудовской Аравии, после чего выиграл финальный поединок.