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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın ilk qızıl medalçısı Bakıya qayıdıb

    Fərdi
    • 03 noyabr, 2026
    • 03:17
    Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın ilk qızıl medalçısı Bakıya qayıdıb

    Dakarda keçirilən Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycana ilk qızıl medalını qazandıran idmançı Bakıya qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, cüdoçu İbrahim Talıbov və onun məşqçisi Emin İsgəndərovu Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, federasiya rəsmiləri, media təmsilçiləri və idmançıların yaxınları qarşılayıblar.

    Xatırladaq ki, 55 kiloqram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan cüdoçu finalda xorvatiyalı rəqibi Zvorc Jonaya qalib gələrək Azərbaycan komandasına "Dakar-2026"nın ilk qızıl medalını qazandırıb.

    Mübarizəyə 1/4 finaldan başlayan cüdoçu ilk iki görüşdə Mərkəzi Afrika Respublikasından olan İbrahim Mussanı və Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi Muratz Hebahı mübarizədən kənarlaşdırıb.

    İbrahim Talıbov Yay Olimpiya oyunları
    Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золото юношеской Олимпиады, вернулся в Баку
    MiniBoss
    MiniBoss

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