В информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в январе-октябре этого года инвестировано 419,2 млн манатов, что на 57,7% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Доля инвестиций, вложенных в данный сектор, в общем объеме капиталовложений в экономику страны составила 2,5%.

В 2025 году объем инвестиций в сектор составил 373,6 млн манатов, что на 46,7% меньше по сравнению с 2024 годом.