Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли почти на 58%
ИКТ
- 23 ноября, 2026
- 16:54
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В информационно-коммуникационный сектор Азербайджана в январе-октябре этого года инвестировано 419,2 млн манатов, что на 57,7% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Доля инвестиций, вложенных в данный сектор, в общем объеме капиталовложений в экономику страны составила 2,5%.
В 2025 году объем инвестиций в сектор составил 373,6 млн манатов, что на 46,7% меньше по сравнению с 2024 годом.
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