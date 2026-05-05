    Qarpız yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

    • 05 may, 2026
    • 11:05
    Qarpız yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

    Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat-axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - həşiş aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    "Report" Komitəyə istinadən xəbər verir ki, "Astara" gömrük postunda "qarpız" yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib və yükdə şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan əsaslı yoxlamaya cəlb edilib.

    Kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə aparılan yoxlama zamanı üzərləri "qarpız" yükü ilə örtülərək gömrük nəzarətindən gizlədilən 304 bağlamadan ümumi təmiz çəkisi 31 kiloqram 500, 907 qram xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - həşiş aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qarpız yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib
    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Astara Gömrük İdarəsi Astara gömrük postu Narkotik vasitə
    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

