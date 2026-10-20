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    Sabah Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 21:17
    Sabah Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

    Sabah Abşeron rayonunda - Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunun 4-cü kilometrliyində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

    Qeyd olunub ki, məhdudlaşdırma təmir işləri ilə bağlıdır.

    Sürücülərdən əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri, hərəkət zamanı diqqətli olmaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunub.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA)
    На трассе Хокмяли – Гобу – Гюздяк завтра перекроют движение
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