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    На трассе Хокмяли – Гобу – Гюздяк завтра перекроют движение

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 21:28
    На трассе Хокмяли – Гобу – Гюздяк завтра перекроют движение

    На 4-м километре автомобильной дороги Хокмяли – Гобу – Гюздяк в Абшеронском районе завтра перекроют движение транспортных средств.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

    Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работами.

    Водителей просят заранее просчитать маршрут и использовать альтернативные дороги.

    Ремонтные работы на дорогах Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА)
    Sabah Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq
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