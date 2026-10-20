На трассе Хокмяли – Гобу – Гюздяк завтра перекроют движение

На 4-м километре автомобильной дороги Хокмяли – Гобу – Гюздяк в Абшеронском районе завтра перекроют движение транспортных средств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работами.

Водителей просят заранее просчитать маршрут и использовать альтернативные дороги.