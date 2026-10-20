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    UEFA Çempionlar Liqası: "Borussiya" "Sabah"la oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 21:56
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5

    "Sabah" və "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda növbəti qol vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən matçda qonaqlar yenidən hesabda irəli çıxıblar - 2:1.

    53-cü dəqiqədə Seru Qirassi dublunu rəsmiləşdirib.

    "Sabah" və "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda ikinci hissə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən matçda hesab bərabərdir - 1:1.

    Qarşılaşmanı ispaniyalı FIFA referisi Xavyer Alberola Roxas idarə edir.

    "Sabah" və "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda ilk hissə başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən matçda tərəflər fasiləyə 1:1 hesablı heç-heçə ilə yollanıblar.

    Qarşılaşmanı ispaniyalı FIFA referisi Xavyer Alberola Roxas idarə edir.

    "Sabah" və "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda ikinci qol vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən matçda Azərbaycan çempionu hesabı bərabərləşdirib - 1:1.

    39-cu dəqiqədə Eyden Makkarti adını tabloya yazdırıb.

    "Sabah" və "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyununda ilk qol vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən matçda qonaq komanda hesabda irəli çıxıb - 1:0.

    10-cu dəqiqədə Seru Qirassi fərqlənib.

    "Sabah" və "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunu başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, matç Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilir.

    Qarşılaşmanı ispaniyalı FIFA referisi Xavyer Alberola Roxas idarə edir.

    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
    UEFA Çempionlar Liqası: Borussiya Sabahla oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5

    Sabah FK Borussiya Dortmund FK UEFA Çempionlar Liqası Bakı Olimpiya Stadionu
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