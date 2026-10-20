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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия" забила второй гол в ворота "Сабаха" - Обновлено-2

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 21:57
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2

    Дортмундская "Боруссия" забила второй гол в ворота бакинского "Сабаха" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, на 53-й минуте игры Серу Гирасси оформил дубль.

    Бакинский "Сабах" сравнял счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии".

    Как сообщает Report, на 31-й минуте встречи отличился защитник бакинцев Эйден Маккарти.

    До этого на 10-й минуте счет открыл нападающий "Боруссии" Серу Гирасси.

    Начался матч III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Сабах" и "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

    Как сообщает Report, матч проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

    Встречу обслуживает испанский рефери ФИФА Хавьер Альберола Рохас.

    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2
    Лига чемпионов УЕФА: Боруссия забила второй гол в ворота Сабаха - Обновлено-2

    Лига чемпионов УЕФА ФК Сабах ФК Боруссия
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    UEFA Çempionlar Liqası: "Borussiya" "Sabah"la oyunda yenidən hesabda irəli çıxıb - Yenilənir-5
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