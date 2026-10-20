Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия" забила второй гол в ворота "Сабаха" - Обновлено-2

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Дортмундская "Боруссия" забила второй гол в ворота бакинского "Сабаха" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на 53-й минуте игры Серу Гирасси оформил дубль.

21:33

Бакинский "Сабах" сравнял счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии".

Как сообщает Report, на 31-й минуте встречи отличился защитник бакинцев Эйден Маккарти.

До этого на 10-й минуте счет открыл нападающий "Боруссии" Серу Гирасси.

20:51

Начался матч III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Сабах" и "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

Как сообщает Report, матч проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.

Встречу обслуживает испанский рефери ФИФА Хавьер Альберола Рохас.