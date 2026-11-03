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    В Марокко супружеская пара из Великобритании погибла в отеле

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 02:53
    В Марокко супружеская пара из Великобритании погибла в отеле

    В марокканском городе Агадир супружеская пара из Великобритании погибла в гостинице, предположительно, в результате отравления газом.

    Как передает Report со ссылкой на Maghreb Times, тела двух туристов были обнаружены в одном из номеров отеля.

    По информации источника издания, еще двое граждан Франции, проживавших в той же гостинице, получили серьезные отравления и были госпитализированы.

    По предварительным данным, причиной гибели британцев и отравления французских туристов могла стать утечка газа в гостиничных номерах.

    Точная причина происшествия устанавливается. Ожидается, что результаты судебно-медицинской экспертизы и обследования пострадавших позволят определить тип газа и источник его утечки.

    Правоохранительные органы Агадира продолжают расследование под надзором прокуратуры.

    Отравление угарным газом Марокко Великобритания
    Böyük Britaniyadan olan ər-arvad Mərakeşdəki hoteldə həyatını itirib
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