В Марокко супружеская пара из Великобритании погибла в отеле

В марокканском городе Агадир супружеская пара из Великобритании погибла в гостинице, предположительно, в результате отравления газом.

Как передает Report со ссылкой на Maghreb Times, тела двух туристов были обнаружены в одном из номеров отеля.

По информации источника издания, еще двое граждан Франции, проживавших в той же гостинице, получили серьезные отравления и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной гибели британцев и отравления французских туристов могла стать утечка газа в гостиничных номерах.

Точная причина происшествия устанавливается. Ожидается, что результаты судебно-медицинской экспертизы и обследования пострадавших позволят определить тип газа и источник его утечки.

Правоохранительные органы Агадира продолжают расследование под надзором прокуратуры.