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    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 05:44
    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи

    Китайская компания CAS Space успешно вывела на орбиту 21-ю группу спутников связи SpaceSail.

    Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", запуск состоялся 3 ноября в 04:15 по бакинскому времени с коммерческой площадки "Дунфэн" космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

    Для вывода космических аппаратов на орбиту использовалась ракета-носитель Kinetica-2.

    Спутники SpaceSail, известные в Китае под названием "Цяньфань", работают в частотных диапазонах Ku, Q и V на низкой околоземной орбите.

    Космические аппараты входят в состав спутниковой группировки G60, которую развивает компания Shanghai Spacesail Technologies при поддержке властей Шанхая.

    Спутник связи Китайская Народная Республика (КНР)
    Çin yeni rabitə peykləri qrupunu orbitə çıxarıb
    China launches new group of communications satellites into orbit
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