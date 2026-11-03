Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи
Другие страны
- 03 ноября, 2026
- 05:44
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Китайская компания CAS Space успешно вывела на орбиту 21-ю группу спутников связи SpaceSail.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", запуск состоялся 3 ноября в 04:15 по бакинскому времени с коммерческой площадки "Дунфэн" космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Для вывода космических аппаратов на орбиту использовалась ракета-носитель Kinetica-2.
Спутники SpaceSail, известные в Китае под названием "Цяньфань", работают в частотных диапазонах Ku, Q и V на низкой околоземной орбите.
Космические аппараты входят в состав спутниковой группировки G60, которую развивает компания Shanghai Spacesail Technologies при поддержке властей Шанхая.
Çin yeni rabitə peykləri qrupunu orbitə çıxarıb
China launches new group of communications satellites into orbit
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