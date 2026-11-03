Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи

Китайская компания CAS Space успешно вывела на орбиту 21-ю группу спутников связи SpaceSail.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", запуск состоялся 3 ноября в 04:15 по бакинскому времени с коммерческой площадки "Дунфэн" космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Для вывода космических аппаратов на орбиту использовалась ракета-носитель Kinetica-2.

Спутники SpaceSail, известные в Китае под названием "Цяньфань", работают в частотных диапазонах Ku, Q и V на низкой околоземной орбите.

Космические аппараты входят в состав спутниковой группировки G60, которую развивает компания Shanghai Spacesail Technologies при поддержке властей Шанхая.