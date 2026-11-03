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    Çin yeni rabitə peykləri qrupunu orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2026
    • 05:47
    Çin yeni rabitə peykləri qrupunu orbitə çıxarıb

    Çinin "CAS Space" şirkəti "SpaceSail" rabitə peyklərinin 21-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb.

    "Report" "Sinxua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, buraxılış noyabrın 3-də Bakı vaxtı ilə saat 04:15-də Çinin şimal-qərbindəki Szyutsüan kosmodromunun "Dunfen" kommersiya meydançasından həyata keçirilib.

    Kosmik aparatları orbitə çıxarmaq üçün "Kinetica-2" daşıyıcı raketindən istifadə edilib.

    Çində "Tsyanfan" adı ilə tanınan "SpaceSail" peykləri aşağı Yer orbitində Ku, Q və V tezlik diapazonlarında fəaliyyət göstərir.

    Kosmik aparatlar Şanxay hökumətinin dəstəyi ilə "Shanghai Spacesail Technologies" şirkəti tərəfindən inkişaf etdirilən G60 peyk qruplaşmasının tərkibinə daxildir.

    Rabitə peykləri Çin Xalq Respublikası
    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи
    China launches new group of communications satellites into orbit
    44 filmi
    44 filmi

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