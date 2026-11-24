Kolumbiyada 25 nəfər supermarketdə girov götürülüb
- 24 noyabr, 2026
- 22:53
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Kolumbiyanın Kartaxena şəhərində supermarketdə 25 nəfər girov götürülüb.
"Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə noyabrın 24-ü Kolumbiya Prezidenti Abelardo De La Esprielya bildirib. O, hadisə yerinə polis əməkdaşlarının və Silahlı Qüvvələrin bölmələrinin göndərildiyini qeyd edib.
Prezidentin sözlərinə görə, əvvəlcə 30 nəfər girov saxlanılıb. Onlardan beşini – yaşlı qadınları – azad etmək mümkün olub. Esprielya bildirib ki, bu şəxslər uğursuz qarət cəhdindən sonra supermarketdə gizlənən adi cinayətkarlardır.
Yerli medianın məlumatına görə, hadisə Kartaxenanın La-Kastelyana rayonunda "Exito" supermarketlər şəbəkəsinin filialında baş verib. Ərazi polis və hərbçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb.