Balakəndə 66 yaşlı kişi bıçaqlanıb, qardaşı şübhəli bilinir
Hadisə
- 24 noyabr, 2026
- 22:20
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Balakəndə 66 yaşlı kişi bıçaq xəsarəti alıb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə noyabrın 24-də axşam saatlarında rayonun Mahamalar kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1960-cı il təvəllüdlü Sədrəddin Malahov sinəsindən bıçaq xəsarəti alıb.
Ona xəsarət yetirməkdə qardaşı, 1957-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Malahov şübhəli bilinir. O, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:25
"Beşiktaş" – "Hapoel" matçı tribunada baş verən hadisələr səbəbindən dayandırılıbFutbol
22:12
Ayzenkot və Qolan koalisiya sazişinin imzalanması barədə razılıq əldə ediblərDigər ölkələr
21:53
Putin: Xəzər dənizinin dayazlaşması narahatlıq doğururRegion
21:42
Foto
Türkiyə və Rusiya arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilibRegion
21:42
Tərtər "Gənclər paytaxtı", Masallı isə "İdman paytaxtı" seçilibFərdi
21:40
ABŞ-də əlverişsiz hava şəraitinə görə 660 mindən çox abonent işıqsız qalıbDigər ölkələr
21:39
Tokayev: "TikTok" insan beynini məhv edən dəhşətli bir şeydirRegion
21:29
Xaçmazda avtomobilin vurduğu piyada ölübHadisə
21:21
Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr