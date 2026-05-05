    Доля Азербайджана в портфеле АБР в регионе Центральной и Западной Азии составляет 1%

    Финансы
    • 05 мая, 2026
    • 11:20
    По данным на 31 марта, совокупный объем активного портфеля займов и грантов Азиатского банка развития (АБР) в Центральной и Западной Азии достигает 22,1 млрд долларов США.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, данную информацию озвучила генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии АБР Лея Гутиеррес (Leah Gutierrez) в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности банка в указанном регионе, которая проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

    По ее словам, на Азербайджан приходится 0,3 млрд долларов, что составляет 1% от общего портфеля. "Мы ведем весьма масштабную работу в Центральной и Западной Азии. Крупнейшим направлением для нас по-прежнему остается транспортная отрасль (7 млрд долларов, или 32% - ред.). Это свидетельствует о высокой заинтересованности наших участников в укреплении региональной связанности, как на межрегиональном уровне, так и в части соединения сельских территорий с городскими центрами", - отметила Л. Гутиеррес.

    Она подчеркнула, что департамент Центральной и Западной Азии представляет проекты на рассмотрение совета директоров исключительно при полной уверенности в их готовности к реализации. "Мы стремимся к тому, чтобы проекты находились в состоянии полной готовности (shovel-ready), поскольку любые промедления отдаляют момент получения выгод населением. Именно поэтому приоритетное значение мы придаем качественной проработке проектов. Проекты включаются в план или выводятся из него в зависимости от степени их готовности. В то же время реализация отдельных проектов ускоряется, если стадия их подготовки оказывается более продвинутой", - добавила гендиректор департамента.

    Азиатский банк развития (АБР) Лея Гутиеррес Регион Центральной и Западной Азии
    Azerbaijan's share in ADB's portfolio in Central and West Asia region is 1%

