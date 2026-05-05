İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ADB-nin Mərkəzi və Qərbi Asiya regionu üzrə portfelində Azərbaycanın payı 1 % təşkil edir

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 12:10
    ADB-nin Mərkəzi və Qərbi Asiya regionu üzrə portfelində Azərbaycanın payı 1 % təşkil edir

    Martın 31-nə olan vəziyyətə görə, Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Mərkəzi və Qərbi Asiyadakı aktiv kredit və qrant aktiv portfelinin məcmu həcmi 22,1 milyard ABŞ dollarına çatır.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu ADB-nin Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin baş direktoru Lea Qutierres bankın Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən və bankın regiondakı fəaliyyətinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın payı 0,3 milyard ABŞ dollarına bərabərdir ki, bu da ümumi portfelin 1 %-ni təşkil edir. "Biz Mərkəzi və Qərbi Asiyada olduqca genişmiqyaslı iş aparırıq. Bizim üçün ən böyük istiqamət hələ də nəqliyyat sektoru olaraq qalır (7 milyard dollar və ya 32 % - red.). Bu, iştirakçılarımızın həm regionlararası səviyyədə, həm də kənd ərazilərinin şəhər mərkəzləri ilə birləşdirilməsi baxımından regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinə böyük marağından xəbər verir", - L. Qutierres qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamenti layihələri yalnız onların həyata keçirilməyə tam hazır olduğuna əmin olduqda Direktorlar Şurasının müzakirəsinə təqdim edir. "Biz layihələrin tam hazırlıq vəziyyətində (shovel-ready) olmasına çalışırıq, çünki hər hansı gecikmə əhalinin fayda əldə etmə prosesini geri salır. Məhz buna görə də biz layihələrin keyfiyyətlə işlənib hazırlanmasına böyük önəm veririk. Layihələr hazırlıq dərəcəsindən asılı olaraq plana daxil edilir və ya plandan çıxarılır. Eyni zamanda, hazırlıq mərhələsində daha çox irəliləyişin əldə olunduğu ayrı-ayrı layihələrin həyata keçirilməsi sürətləndirilir", - departamentin baş direktoru əlavə edib.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Lea Qutierres Mərkəzi və Qərbi Asiya regionu Azərbaycan
    Доля Азербайджана в портфеле АБР в регионе Центральной и Западной Азии составляет 1%
    Azerbaijan's share in ADB's portfolio in Central and West Asia region is 1%

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti