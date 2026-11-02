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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaq

    İnfrastruktur
    • 02 noyabr, 2026
    • 17:14
    Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaq

    Hövsan–Türkan avtomobil yolunda bir müddətdir aparılan təmir işləri çərçivəsində noyabrın 3-də saat 07:00-dan 23:00-dək yolun kanal yaxınlığında yerləşən hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, sürücülərdən alternativ yol kimi Zığ şossesindən (Beton yol) istifadə etmələri, hərəkət zamanı diqqətli olmaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur.

    Avtomobil yolları Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA)
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