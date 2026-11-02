Завтра будет перекрыта часть автодороги Говсан-Тюркан

В связи с ремонтными работами на автомобильной дороге Говсан–Тюркан третьего ноября будут введены ограничения на движение транспорта.

Как сообщает Report, в связи с ограничениями схемы движения маршрутов № 210, 215 и 218 будут временно изменены.

Согласно изменениям, маршрут № 210 будет курсировать по направлению поселок Говсан – сады Говсан, маршрут № 218 - по направлению станция метро "Ахмедлы" – сады Говсан, маршрут № 215 - по направлению посёлок Тюркан – сады Тюркан – сады Говсан.