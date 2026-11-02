Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Завтра будет перекрыта часть автодороги Говсан-Тюркан

    Инфраструктура
    • 02 ноября, 2026
    • 19:17
    Завтра будет перекрыта часть автодороги Говсан-Тюркан

    В связи с ремонтными работами на автомобильной дороге Говсан–Тюркан третьего ноября будут введены ограничения на движение транспорта.

    Как сообщает Report, в связи с ограничениями схемы движения маршрутов № 210, 215 и 218 будут временно изменены.

    Согласно изменениям, маршрут № 210 будет курсировать по направлению поселок Говсан – сады Говсан, маршрут № 218 - по направлению станция метро "Ахмедлы" – сады Говсан, маршрут № 215 - по направлению посёлок Тюркан – сады Тюркан – сады Говсан.

    Ремонтные работы на дорогах
    Sabah Hövsan–Türkan avtomobil yolunun bir hissəsi bağlanacaq - Yenilənib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    20:30
    Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев
    Другие страны
    20:21
    Фото
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    Внешняя политика
    20:20
    Вэнс: Республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном
    Другие страны
    20:16
    Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами
    Внешняя политика
    20:09
    Кямаледдин Гейдаров: Азербайджан признан одним из международных центров спорта
    Внешняя политика
    20:06
    Фото
    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли
    Kультурная политика
    19:56
    Румыния приступила к перезапуску первого энергоблока АЭС после засухи
    Другие страны
    19:46
    Зияфет Аскеров: Азербайджан и Алжир успешно взаимодействуют на международной арене
    Внешняя политика
    19:43
    ОПЕК: Рост расходов на морские перевозки создает угрозы для стабильности энергорынков
    Энергетика
    Лента новостей