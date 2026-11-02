Завтра будет перекрыта часть автодороги Говсан-Тюркан
Инфраструктура
- 02 ноября, 2026
- 19:17
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В связи с ремонтными работами на автомобильной дороге Говсан–Тюркан третьего ноября будут введены ограничения на движение транспорта.
Как сообщает Report, в связи с ограничениями схемы движения маршрутов № 210, 215 и 218 будут временно изменены.
Согласно изменениям, маршрут № 210 будет курсировать по направлению поселок Говсан – сады Говсан, маршрут № 218 - по направлению станция метро "Ахмедлы" – сады Говсан, маршрут № 215 - по направлению посёлок Тюркан – сады Тюркан – сады Говсан.
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