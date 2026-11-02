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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Rusiyada əcnəbilərin ölkədən çıxarılmasına əsas verən hüquqpozuntuların sayı ikiqat artırılır

    Region
    • 02 noyabr, 2026
    • 19:09
    Rusiyada əcnəbilərin ölkədən çıxarılmasına əsas verən hüquqpozuntuların sayı ikiqat artırılır

    Rusiyada əcnəbilərin ölkədən çıxarılmasına əsas verən inzibati hüquqpozuntuların sayı 22-dən 45-ə yüksəldilir.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin miqrasiya xidmətinin bəyanatında bildirilib.

    Məlumata görə, bu dəyişiklik sabahdan etibarən qüvvəyə minir.

    "2026-cı il noyabrın 3-dən miqrasiya sahəsində pozuntulara görə məsuliyyət sərtləşdirilir. Ölkədən çıxarılma şəklində sanksiya nəzərdə tutan maddələrin ümumi sayı 45-ə çatıb", - DİN-dən qeyd edilib.

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