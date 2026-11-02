РФ удваивает список оснований для выдворения мигрантов

Россия удваивает число административных правонарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России, с 22 до 45.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в заявлении миграционной службы МВД России.

Согласно информации, данное изменение вступает в силу с завтрашнего дня.

"С 3 ноября 2026 года ужесточается ответственность за нарушения в миграционной сфере. Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45", - отметили в ведомстве.