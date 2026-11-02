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    РФ удваивает список оснований для выдворения мигрантов

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 18:54
    РФ удваивает список оснований для выдворения мигрантов

    Россия удваивает число административных правонарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России, с 22 до 45.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в заявлении миграционной службы МВД России.

    Согласно информации, данное изменение вступает в силу с завтрашнего дня.

    "С 3 ноября 2026 года ужесточается ответственность за нарушения в миграционной сфере. Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45", - отметили в ведомстве.

    Россия Нелегальные мигранты МВД России
    Rusiyada əcnəbilərin ölkədən çıxarılmasına əsas verən hüquqpozuntuların sayı ikiqat artırılır
    Russia to tighten migration penalties from November 3
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