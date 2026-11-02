РФ удваивает список оснований для выдворения мигрантов
В регионе
- 02 ноября, 2026
- 18:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Россия удваивает число административных правонарушений, за которые иностранцев могут выдворить из России, с 22 до 45.
Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в заявлении миграционной службы МВД России.
Согласно информации, данное изменение вступает в силу с завтрашнего дня.
"С 3 ноября 2026 года ужесточается ответственность за нарушения в миграционной сфере. Общее количество статей, содержащих санкцию в виде выдворения, достигло 45", - отметили в ведомстве.
Rusiyada əcnəbilərin ölkədən çıxarılmasına əsas verən hüquqpozuntuların sayı ikiqat artırılır
Russia to tighten migration penalties from November 3
Последние новости
19:13
Азербайджан увеличит добычу природного газа до 16,3 млрд кубометровФинансы
19:06
Каллас: ЕС рассчитывает, что на переговорах по Украине будут учтены требования к РоссииДругие страны
18:57
Фото
Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологийИКТ
18:44
Шавкат Мирзиёев направился в Казахстан для участия во встрече лидеров стран ЦАВ регионе
18:28
Король и принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана с Днем ПобедыВнешняя политика
18:27
Эстония намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике и образованииВнешняя политика
18:23
Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня ПобедыВнешняя политика
18:16
Частный сектор реализует более 1 300 проектов в Карабахе и Восточном ЗангезуреБизнес
18:10
Фото
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ОбновленоВнутренняя политика