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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 19:07
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub

    Xankəndi şəhərində yeniyetmə oğlanlardan ibarət milli komandanın məşqçiləri Kotaro Sasaki və Asiman Allahverdiyev, həmçinin Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Təhsil şöbəsinin eksperti Elçin Mayılovun rəhbərliyi ilə cüdo seminarı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, təlim zamanı iştirakçılara əyləncəli oyunlar vasitəsilə isinmə və koordinasiya hərəkətləri, eləcə də cüdonun əsas hazırlıq elementlərindən olan uçi-komi və naqe-komi üzrə çalışmalar etdirilib.

    Seminarın texniki hissəsində ko-uçi-qari, o-uçi-qari və seoi-naqe fəndlərinin düzgün icra mexanizmi, giriş və tamamlanma mərhələləri izah olunub. İştirakçılar məşqçilərin nəzarəti altında bu texnikaları praktik olaraq tətbiq ediblər.

    Seminarın əsas məqsədi uşaq və yeniyetmə cüdoçuların texniki bacarıqlarını təkmilləşdirmək, düzgün hərəkət vərdişlərinin formalaşdırılmasına dəstək olmaq və onların məşq prosesinə marağını artırmaq olub.

    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Yeniyetmə cüdoçular üçün Xankəndidə təlim seminarı təşkil olunub
    Kotaro Sasaki Asiman Allahverdiyev Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
    44 filmi
    44 filmi

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