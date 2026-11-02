İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 18:24
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə ilk dəfə Xankəndində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

    Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilib.

    Xankəndi şəhəri Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbdə baş tutan imtahanda 78 cüdoçu iştirak edib.

    İdmançılar yaş uyğunluğuna əsasən, ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl və göy kəmər dərəcələri üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirib. İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.

    Kəmər imtahanları cüdoçuların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyalarının artmasına xidmət edir. Bu mərhələ həm də nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün vacib şərtlərdən biri hesab olunur.

    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Xankəndidə ilk dəfə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib
    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:09
    Baş məşqçi: Yanğın və xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı idmançılarımız üçün böyük təcrübədir
    Komanda
    19:03
    Azərbaycanda təbii qaz hasilatı gələn il 1,5 % artacaq
    Energetika
    18:54
    Şavkat Mirziyoyev Mərkəzi Asiya ölkələri liderlərinin görüşündə iştirak üçün Qazaxıstana yola düşüb
    Region
    18:53
    "Lion" baş məşqçisi Paulo Fonseka ilə yollarını ayırıb
    Futbol
    18:45
    Foto
    Estoniya və Azərbaycan texnologiya şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib
    İKT
    18:43
    Estoniya Azərbaycanla energetika və təhsil sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    Xarici siyasət
    18:37
    Foto
    Cüdo məşçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı keçirilir
    Fərdi
    18:34
    ICESCO-nun Baş direktoru Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    18:25
    Gələn il AÇG-dən gündəlik 316 min bareldən çox neft hasil ediləcəyi gözlənilir
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti