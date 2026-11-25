Lukaşenko Avropanın Rusiya-Ukrayna danışıqlarında iştirakını irəliləyiş adlandırıb
- 25 noyabr, 2026
- 15:15
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Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar prosesində Avropa ölkələrinin iştirakını irəliləyiş hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Fransanın "Le Point" jurnalına müsahibəsində bildirib.
Avropa ölkələri nümayəndələrinin danışıqlarda iştirakının zəruriliyi barədə sualı cavablandıran Lukaşenko onların bu prosesdə yer almasını müsbət qiymətləndirib. O əlavə edib ki, danışıqlar prosesi faktiki olaraq ilkin mərhələyə qayıdıb, tərəflər isə yenidən mövqeləri uzlaşdırmalı və ilk addımları atmalıdırlar.
Əbu-Dabidə Rusiya, Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında baş tutmuş danışıqları şərh edən Belarus Prezidenti Avropa ölkələrinin danışıqlar prosesinin gedişindən məlumatlı olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın Avropanın iştirakına razılıq verməsi dialoqun irəliləməsini nümayiş etdirir.
"Rusiya ümumiyyətlə avropalıların iştirakına tərəfdar deyildi. Lakin indi buna razılıq verib. Gördüyünüz kimi, hərəkətlilik var və danışıqlar prosesi buna əsaslanır. Birinci raund azdır. İkinci raund və avropalıların iştirakı irəliləyişdir", - Lukaşenko vurğulayıb.