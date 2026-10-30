Партия Нетаньяху победила на выборах в Израиле, но не получила большинства

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заняла первое место на парламентских выборах 27 октября, однако ни один из политических блоков не получил большинства, необходимого для формирования правительства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Израиля после обработки 100% бюллетеней.

Согласно опубликованным результатам, "Ликуд" получает 27 из 120 мест в Кнессете. На втором месте находится оппозиционная партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, которой достается 21 мандат.

Блок "Ликуда" и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и религиозных партий получает 53 места, тогда как оппозиционные силы - 48. Еще 19 мандатов достаются арабским партиям, участие которых в формировании коалиции с любым из двух блоков считается маловероятным.

Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата.

Окончательные результаты выборов планируется объявить не позднее 4 ноября после рассмотрения возможных апелляций.

После официального утверждения итогов президент Израиля Ицхак Герцог проведет консультации с парламентскими партиями и поручит одному из депутатов сформировать правительство.

Как правило, такое поручение получает лидер крупнейшей партии, однако президент вправе выбрать другого кандидата, способного сформировать парламентское большинство.

Первому кандидату предоставляется 28 дней с возможностью продления срока на две недели. Если сформировать коалицию не удастся, президент может передать мандат другому депутату, у которого будет 14 дней без права продления.