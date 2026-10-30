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    Биткойн упал ниже $79 тыс. на фоне массовых ликвидаций на крипторынке

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 01:20
    Биткойн упал ниже $79 тыс. на фоне массовых ликвидаций на крипторынке

    Курс биткойна опустился ниже $79 тыс., а Ethereum подешевел более чем на 5% на фоне масштабного снижения котировок криптовалют.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

    По состоянию на 00:47 30 октября по бакинскому времени стоимость биткойна снизилась на 3,32%, до $78 341. Курс Ethereum упал на 5,01%, до $2 233.

    Ранее, в 00:42, биткойн торговался на уровне $79 370, теряя 2,15%, а Ethereum стоил $2 265, снизившись на 3,71%.

    По данным CoinMarketCap, на 29 октября общая капитализация криптовалютного рынка составляла $2,67 трлн. На биткойн приходилось около $1,6 трлн, или 60,2% рынка, на Ethereum - $276,6 млрд (10,5%).

    Согласно информации Coinglass, за последние сутки на мировых криптобиржах были ликвидированы позиции более 158 тыс. трейдеров на общую сумму $923,54 млн. Наибольший объем ликвидаций пришелся на биткойн.

    При этом ликвидации длинных позиций составили около $785,21 млн, коротких - $146,7 млн.

    Крупнейшая отдельная ликвидация за сутки была зафиксирована на бирже Binance в торговой паре BTC/USDT на сумму $11,09 млн.

    Криптовалюта Биткоины Ethereum
    Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşüb
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