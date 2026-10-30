Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обогнав правительство США

Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, стала крупнейшим клиентом SpaceX Илона Маска, обеспечив более трети ее квартальной выручки.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в третьем квартале 2026 года на заказы Anthropic пришлось около 34,5% выручки SpaceX. Поступления от сотрудничества с разработчиком искусственного интеллекта превысили доходы компании от государственных контрактов США.

SpaceX, в структуру которой в этом году вошло подразделение Super Intelligence, предоставляет Anthropic вычислительные мощности дата-центров в Мемфисе, штат Теннесси.

Согласно условиям контрактов, действующих до 2029 года, с декабря Anthropic будет ежемесячно выплачивать SpaceX около $3,1 млрд.