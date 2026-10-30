Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обогнав правительство США
- 30 октября, 2026
- 02:20
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Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, стала крупнейшим клиентом SpaceX Илона Маска, обеспечив более трети ее квартальной выручки.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в третьем квартале 2026 года на заказы Anthropic пришлось около 34,5% выручки SpaceX. Поступления от сотрудничества с разработчиком искусственного интеллекта превысили доходы компании от государственных контрактов США.
SpaceX, в структуру которой в этом году вошло подразделение Super Intelligence, предоставляет Anthropic вычислительные мощности дата-центров в Мемфисе, штат Теннесси.
Согласно условиям контрактов, действующих до 2029 года, с декабря Anthropic будет ежемесячно выплачивать SpaceX около $3,1 млрд.