WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 04:25
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Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер представил президенту США Дональду Трампу доклад о возможных вариантах нанесения ударов по Ирану.
Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), встреча состоялась в четверг в Белом доме.
По данным издания, в обсуждении также приняли участие министр войны США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.
Газета отмечает, что Купер крайне редко лично докладывает Трампу о военных планах. По оценке WSJ, встреча может свидетельствовать о том, что Вашингтон все серьезнее рассматривает возможность начала масштабной военной операции против Ирана.
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