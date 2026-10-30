WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану

Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер представил президенту США Дональду Трампу доклад о возможных вариантах нанесения ударов по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), встреча состоялась в четверг в Белом доме.

По данным издания, в обсуждении также приняли участие министр войны США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

Газета отмечает, что Купер крайне редко лично докладывает Трампу о военных планах. По оценке WSJ, встреча может свидетельствовать о том, что Вашингтон все серьезнее рассматривает возможность начала масштабной военной операции против Ирана.