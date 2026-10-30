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    WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 04:25
    WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану

    Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер представил президенту США Дональду Трампу доклад о возможных вариантах нанесения ударов по Ирану.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), встреча состоялась в четверг в Белом доме.

    По данным издания, в обсуждении также приняли участие министр войны США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

    Газета отмечает, что Купер крайне редко лично докладывает Трампу о военных планах. По оценке WSJ, встреча может свидетельствовать о том, что Вашингтон все серьезнее рассматривает возможность начала масштабной военной операции против Ирана.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) Брэд Купер Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    WSJ: Ağ Ev rəhbərinə İrana yeni zərbələrlə bağlı variantlar təqdim edilib
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