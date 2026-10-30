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    Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 05:24
    Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном

    Президент США Дональд Трамп не допустит превращения конфликта с Ираном в бесконечную войну.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

    "Мы так или иначе участвуем в конфликте с Ираном уже семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войну", - подчеркнул Вэнс.

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