Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп не допустит превращения конфликта с Ираном в бесконечную войну.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

"Мы так или иначе участвуем в конфликте с Ираном уже семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войну", - подчеркнул Вэнс.