Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 05:24
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Президент США Дональд Трамп не допустит превращения конфликта с Ираном в бесконечную войну.
Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.
"Мы так или иначе участвуем в конфликте с Ираном уже семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войну", - подчеркнул Вэнс.
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