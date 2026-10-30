Vens: Tramp İranla uzunmüddətli müharibəyə yol verməyəcək
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 05:47
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla münaqişənin sonsuz müharibəyə çevrilməsinə yol verməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu "Fox News" telekanalının efirində bildirib.
"Biz artıq yeddi aydır ki, İranla münaqişədəyik. Söz verirəm ki, Donald Tramp bunun sonsuz müharibəyə çevrilməsinə yol verməyəcək", - Vens vurğulayıb.
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