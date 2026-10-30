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    Vens: Tramp İranla uzunmüddətli müharibəyə yol verməyəcək

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 05:47
    Vens: Tramp İranla uzunmüddətli müharibəyə yol verməyəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla münaqişənin sonsuz müharibəyə çevrilməsinə yol verməyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu "Fox News" telekanalının efirində bildirib.

    "Biz artıq yeddi aydır ki, İranla münaqişədəyik. Söz verirəm ki, Donald Tramp bunun sonsuz müharibəyə çevrilməsinə yol verməyəcək", - Vens vurğulayıb.

    Cey Di Vens Donald Tramp ABŞ-İran münaqişəsi
    Вэнс заявил, что Трамп не допустит затяжной войны с Ираном
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