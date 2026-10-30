У побережья Ирана в районе Ормузского пролива произошли взрывы

У иранского побережья Ормузского пролива прогремели взрывы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом сообщили местные источники.

По их словам, звуки взрывов доносились со стороны моря вблизи города Сирик на юго-востоке Ирана и острова Кешм.

Жители острова Кешм сообщили, что видели вспышки в небе и слышали мощные взрывы. Некоторые источники предполагают, что могла сработать система противовоздушной обороны.

Агентство отмечает, что, по предварительным данным, часть взрывов могла быть связана с открытием огня по судам, нарушившим правила прохода через Ормузский пролив, установленные Ираном.