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    "Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olub

    Region
    • 30 oktyabr, 2026
    • 02:36
    Fars: İranın cənub-şərqində partlayışlar olub

    İranın Hörmüz boğazı sahillərində partlayışlar olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fars" agentliyi yerli mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Onların sözlərinə görə, səslər İranın cənub-şərqindəki Sirik şəhəri və Qeşm adası yaxınlığındakı dənizdən gəlib.

    Qeşm adasının sakinləri səmada partlayışlar görüb və güclü partlayış səsləri eşidiblər. Bəzi mənbələr hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işləmə ehtimalını göstərib.

    Agentlik qeyd edib ki, ilkin məlumatlara görə, bu səslərdən bəziləri İranın Hörmüz boğazından keçmə qaydalarını pozan gəmilərə atəş açılması ilə əlaqəli ola bilər.

    Hörmüz boğazı Partlayış İran İslam Respublikası
    У побережья Ирана в районе Ормузского пролива произошли взрывы
    MiniBoss
    MiniBoss

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