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    Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки

    Финансы
    • 30 октября, 2026
    • 04:51
    Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки

    Криптовалютная биржа Binance заморозила активы на сумму более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки.

    Как передает Report, об этом руководство торговой платформы сообщило в социальной сети X.

    "На данный момент подтвержденный объем замороженных средств составляет $2,54 млрд. Эта сумма может увеличиться, поскольку наши специалисты совместно с правоохранительными органами, эмитентами, аналитическими блокчейн-компаниями и отраслевыми партнерами продолжают отслеживать и блокировать дополнительные активы", - говорится в сообщении.

    В Binance подчеркнули, что будут публиковать исключительно подтвержденные данные и предоставлять новую информацию по мере ее проверки.

    Кроме того, в качестве меры безопасности биржа временно приостановила торги на платформе Alpha.

    Биржа Binance Хакерская атака (Кибератаки)
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    MiniBoss
    MiniBoss

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