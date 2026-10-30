Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки
- 30 октября, 2026
- 04:51
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Криптовалютная биржа Binance заморозила активы на сумму более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки.
Как передает Report, об этом руководство торговой платформы сообщило в социальной сети X.
"На данный момент подтвержденный объем замороженных средств составляет $2,54 млрд. Эта сумма может увеличиться, поскольку наши специалисты совместно с правоохранительными органами, эмитентами, аналитическими блокчейн-компаниями и отраслевыми партнерами продолжают отслеживать и блокировать дополнительные активы", - говорится в сообщении.
В Binance подчеркнули, что будут публиковать исключительно подтвержденные данные и предоставлять новую информацию по мере ее проверки.
Кроме того, в качестве меры безопасности биржа временно приостановила торги на платформе Alpha.
Our teams are aware of reports of a potential security issue and are actively investigating. User funds are completely safe. Our security teams are reviewing all relevant information with urgency, and we will provide updates through official Binance channels as soon as we have verified information. Users should remain cautious of scams and should not trust unofficial links, messages, or requests for account information.— Binance (@binance) October 29, 2026