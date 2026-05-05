    В Баку на время WUF13 запустят круглосуточные маршруты для участников форума

    • 05 мая, 2026
    • 11:29
    В Баку на время WUF13 запустят круглосуточные маршруты для участников форума

    В дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) – с 17 по 22 мая – в Баку будет организована масштабная транспортная схема с круглосуточными маршрутами и специальными узлами для перевозки участников мероприятия.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель транспортного отдела операционной компании WUF13 Вугар Асланов на брифинге, посвященном плану управления транспортом.

    По его словам, от транспортного узла возле станции метро "Кёроглу" будет круглосуточно курсировать маршрут К1, который обеспечит доставку участников к месту проведения форума и обратно.

    Также будут организованы круглосуточные автобусные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев и обратно. Всего задействуют шесть автобусных маршрутов.

    Для перевозки участников выбраны девять городских транспортно-пересадочных узлов: Шых, станции метро "Ичеришехер", "Нариман Нариманов", "28 Мая", "Гянджлик", парк Измир, Белый город, Sea Breeze и "Кёроглу". Кроме того, будут выделены два регулярных внутригородских автобусных маршрута.

    Всего в транспортной системе форума планируется использовать 67 внутригородских остановок.

